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В Польше намерены создать "армию резервистов" в дополнение к профессиональной

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Польше в дополнение к профессиональной армии и войскам территориальной обороны намерены создать "армию резервистов", заявил на заседании правительства премьер-министр Дональд Туск. Об этом сообщает РАР.

"В дополнение к профессиональной армии и войскам территориальной обороны мы должны де-факто создать армию резервистов, и наши действия послужат этой цели", - сказал он.

Он сообщил, что ежегодно добровольную базовую военную подготовку в Польше проходят около 35 тысяч человек.

"К 2027 году мы сможем обучать 100 тысяч добровольцев в год", - добавил премьер-министр.

"Мы должны существенно расширить возможности государства, чтобы все желающие, заинтересованные в военной подготовке, могли в ней участвовать", - подчеркнул Туск.

Польша Дональд Туск
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