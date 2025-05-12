Президент Колумбии высказался за присоединение к инициативе "Шелковый путь"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Колумбия готова присоединиться к китайской инициативе "Шелковый путь", сообщил президент страны Густаво Петро.

"Давайте подпишем (документ) о "Шелковом пути". Как Латинская Америка, так и Колумбия - свободные, суверенные, независимые. Отношения, которые мы выстраиваем с какой-либо страной в мире, должны основываться на условиях свободы и равенства", - приводит его слова колумбийская телерадиокомпания RCN.

Петро отметил, что одна из целей присоединения к этой инициативе состоит в превращении Колумбии в центральную ось технологического развития и инфраструктуры искусственного интеллекта.

RCN отмечает, что президент Колумбии озвучил намерения несмотря на позицию Вашингтона, который выражал обеспокоенность сближением Колумбии с Китаем. В США заявили, что в случае такого сближения американские власти расширят сотрудничество с другими странами региона, в частности, с Эквадором и странами Центральной Америки, в стратегических областях, таких как производство кофе и поставки цветов.



