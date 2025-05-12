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Израиль подтвердил передачу ХАМАС американо-израильского заложника Красному Кресту

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Международный Комитет Красного Креста уведомил израильских военных о передаче ему группировкой ХАМАС заложника - гражданина США и Израиля Эдана Александера.

"Согласно информации от Красного Креста, им передали одного заложника, и теперь они перевозят его войскам ЦАХАЛ в секторе Газа", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

The Times of Israel уточняет, что ХАМАС освободила Александера без публичной церемонии.

Ранее в ХАМАС сообщили, что освобождение Александера - жест доброй воли в попытках активизировать переговоры о возобновлении перемирия в секторе Газа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американский гражданин Александер вернется домой. По словам президента США, это стало возможным благодаря усилиям посредников - Катара и Египта.

"Надеюсь, это первый из тех заключительных шагов, которые необходимы для прекращения этого жестокого конфликта. Я с нетерпением жду этого праздничного дня!" - заявил американский лидер.

11 мая ХАМАС сообщила, что освободит Александера в рамках переговоров с США о прекращении огня в секторе Газа.

"Израильский солдат Эдан Александер, имеющий двойное гражданство, будет освобожден в рамках мер, направленных на прекращение огня, возобновление работы контрольно-пропускных пунктов и доставку гуманитарной помощи нашему народу в секторе Газа", - говорилось в заявлении ХАМАС.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 12 мая 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ Красный Крест Эдан Александер
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