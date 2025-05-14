Bloomberg ожидает предварительного согласования 17-го пакета санкций ЕС 14 мая

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Постпреды стран Евросоюза планируют в течение среды достичь предварительного соглашения по 17-му пакету санкций против России, сообщает Bloomberg и напоминает, что это должно произойти накануне ожидаемого начала возможных переговоров России и Украины в Стамбуле.

Санкции могут быть согласованы окончательно на следующей неделе, добавляет агентство.

13 мая глава дипломатии ЕС Кая Каллас подтвердила, что в блоке работают над 17-м пакетом. "Я надеюсь, что мы примем его на Совете ЕС по иностранным делам, который состоится на следующей неделе", - сказала она.

Ранее источники Bloomberg сообщали, что Еврокомиссии предлагают в рамках 17-го пакета антироссийских санкций ввести ограничения в отношении 60 физлиц и юрлиц, а также примерно 150 судов. Financial Times со ссылкой на источники писала, что Евросоюз планирует в рамках 17-го пакета антироссийских санкций ввести ограничения против ряда компаний из третьих стран, в том числе Турции и Вьетнама.