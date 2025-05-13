Трамп прибыл в Саудовскую Аравию

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник приземлился в Эр-Рияде, сообщают американские СМИ.

В воздушном пространстве Саудовской Аравии самолет Трампа сопровождали три саудовских истребителя F-15.

Ожидается, что вскоре после прибытия американский лидер встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

В рамках ближневосточного турне Трамп, как ожидается, в среду отправится в Катар, в четверг - в ОАЭ.

Американские СМИ напоминают, что это первая крупная зарубежная поездка Трампа за время его второго президентского срока



