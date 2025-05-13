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Госдеп США одобрил продажу оружия ОАЭ перед визитом Трампа на Ближний Восток

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госдепартамент одобрил продажу оружия Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) на сумму около $1,4 млрд перед визитом президента США Дональда Трампа на Ближний Восток.

Согласно информации Госдепартамента США, ОАЭ хотят приобрести шесть вертолетов CH-47F Chinook за $1,32 млрд, а также запчасти для истребителей F-16 ориентировочной стоимостью $130 млн.

Государственный департамент заявил, что он представил Конгрессу США необходимые документы относительно предполагаемых продаж в ОАЭ, которые "поддержат внешнюю политику и национальную безопасность США, помогая повысить безопасность важного регионального партнера".

Как сообщило внешнеполитическое ведомство, приобретаемые ОАЭ вертолеты позволят стране участвовать в "поисково-спасательных операциях, ликвидации последствий стихийных бедствий, гуманитарной поддержке и контртеррористических операциях".

Президент США планирует посетить Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ с 13 по 16 мая.

Ожидается, что результатом визита в ОАЭ станет объявление о ряде финансовых сделок между двумя странами, которые будут включать инвестиции в искусственный интеллект, полупроводники, производство и энергетику.

Трамп в ходе визита на Ближний Восток также может объявить о крупной продаже оружия Саудовской Аравии.

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