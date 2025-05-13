Goldman Sachs и JPMorgan улучшили прогнозы роста экономики Китая

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs Group и других крупных банков улучшили прогнозы роста экономики Китая на фоне деэскалации торгового конфликта с США.

Goldman ожидает роста ВВП Китая на 4,6% в 2025 году вместо ожидавшегося ранее подъема на 4%.

Тем временем эксперты JPMorgan Chase & Co. теперь прогнозируют увеличение китайской экономики на 4,8%. Аналитики ING Groep ждут роста на 4,7%, при этом подчеркивают, что прогноз может быть улучшен в том случае, если США и Китай заключат долгосрочную торговую сделку в ближайшие месяцы.

Улучшение прогнозов последовало за новостью о том, что США опустят пошлины на большинство китайских товаров до 30%, а Пекин снизит пошлины на американские товары до 10%. Изменения вступят в силу 14 мая и продлятся 90 дней, сообщил Белый дом.

"Деэскалация оказалась более масштабной, чем ожидалось, и это вызвало улучшение прогнозов. Однако дальнейшие переговоры наверняка будут непростыми", - отметила главный экономист ING Линн Сонг.