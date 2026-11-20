Директор по кибербезопасности Белого дома уходит в отставку на фоне технических сбоев

Директор по кибербезопасности США Шон Кэрнкросс (в центре) Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Директор по кибербезопасности Белого дома Шон Кэрнкросс покидает свой пост, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, Кэрнкросс не захотел оставаться на своем посту еще два года и уходит сейчас, чтобы дать Белому дому время заручиться поддержкой Сената, прежде чем демократы возьмут власть в январе.

Портал характеризует уход Кэрнкросса как дружественный.

Белый дом пока не ответил на запрос Axios о комментариях.

Портал отмечает, что текучесть кадров в сфере кибербезопасности связана с тем, что страна сталкивается с перебоями в работе критически важной инфраструктуры и все более мощным искусственным интеллектом, готовым расширить возможности как киберзащитников, так и хакеров.

Во вторник CNN со ссылкой на источники сообщил, что сеть засекреченной связи Агентства национальной безопасности (АНБ) для передачи конфиденциальной информации перестала работать.

На прошлой неделе случился масштабный сбой в системах телекоммуникаций Федерального управления гражданской авиации США (FAA), а также в сервисах Microsoft Corp.