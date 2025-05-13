Microsoft сократит 3% рабочих мест в рамках оптимизации структуры управления

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Американский ИТ-гигант Microsoft Corp. планирует уволить 3% сотрудников. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление представителя компании.

Сокращения коснутся всех подразделений и затронут работников всех уровней.

Согласно годовому отчету, направленному Microsoft в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), в конце июня прошлого года в компании работали 228 тысяч человек, в том числе 126 тысяч – в США. Таким образом, под сокращение могут попасть около 6,8 тыс. сотрудников.

Увольнения не будут связаны с показателями эффективности конкретных работников и нацелены, помимо прочего, на оптимизацию структуры управления в компании, пояснил представитель Microsoft.