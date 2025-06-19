Microsoft в начале июля объявит о сокращении тысяч рабочих мест

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. планирует сократить тысячи рабочих мест, прежде всего в сфере продаж, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Ожидается, что об увольнениях будет объявлено в начале июля после окончания финансового года компании.

В Microsoft отказались от комментариев агентству.

В мае компания объявила о сокращении 6 тыс. сотрудников - главным образом продуктовых специалистов и разработчиков, а в апреле сообщила работникам о планах активнее прибегать к услугам сторонних фирм для продажи программного обеспечения малому и среднему бизнесу.