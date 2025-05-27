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Землетрясение зафиксировано вблизи острова Ява

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории Индийского океана примерно в 250 км к югу от побережья острова Ява, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 03:55 по Москве во вторник землетрясения находился в 279 км к югу от административного округа Севон (особый региона Джокьякартана острове Ява).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,4. Глубина очага, по данным американских сейсмологов, составила 10 км.

Ява Индийский океан
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