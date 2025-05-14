Американская сталелитейная Nucor частично приостановила производство из-за кибератаки

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Американская сталелитейная компания Nucor Corp. приостановила работу части производственных мощностей в США после обнаружения несанкционированного проникновения в ее компьютерные системы.

После выявления кибератаки компания оперативно приняла меры для ее локализации, а также заблаговременно отключила потенциально затронутые системы, говорится в сообщении Nucor для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Компания расследует инцидент вместе с экспертами в сфере кибербезопасности и работает над возобновлением остановленных операций.

Акции Nucor с начала текущего года подорожали на 1,9%.

Компания, штаб-квартира которой находится в Северной Каролине, имеет десятки предприятий на территории США.