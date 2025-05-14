Saudi Aramco подписала предварительные соглашения с компаниями США на $90 млрд

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) подписала предварительные соглашения с рядом крупных американских компаний на общую сумму порядка $90 млрд.

Как говорится в сообщении Aramco, подписаны 34 меморандума о взаимопонимании и соглашения о партнерстве, охватывающие такие сферы как СПГ, топливную и химическую промышленность, технологии снижения выбросов и искусственный интеллект.

Aramco, в частности, подписала меморандум о взаимопонимании с ExxonMobil Corp., касающийся оценки возможности модернизации НПЗ Samref. Кроме того, подписано соглашение с Amazon.com Inc. в сфере цифровой трансформации и снижения выбросов, а также с Nvidia Corp. - по инициативам в области ИИ-инфраструктуры, сообщила Aramco.

Компания объявила о подписании соглашений с американскими компаниями после визита президента США Дональда Трампа в Эр-Рияд.