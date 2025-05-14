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США и Катар заключили соглашение о сотрудничестве на $1,2 трлн. Обобщение

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - США и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в экономике на сумму в $1,2 трлн, говорится в заявлении Белого дома.

"Сегодня в Катаре президент США Дональд Трамп подписал соглашение с Катаром, которое приведёт к экономическому сотрудничеству объёмом минимум $1,2 трлн", - отмечается в документе.

По его данным, Трамп также "объявил о контрактах общей суммой в $243,5 млрд между США и Катаром, включая исторические поставки самолётов Boeing и двигателей компании GE Aerospace для Qatar Airways".

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани подписали соглашение о поставках американской корпорацией The Boeing Company 160 самолётов для авиакомпании Qatar Airways. "Это стоит $200 млрд, и это 160 самолётов. Фантастика", - отметил американский лидер.

Трамп приземлился в Эр-Рияде во вторник. В рамках ближневосточного турне президент США, как ожидается, в четверг отправится в ОАЭ.

Американские СМИ напоминают, что это первая крупная зарубежная поездка Трампа за время его второго президентского срока.

Продажа оружия саудовской армии

Как сообщил телеканал "Аль-Арабийя", США во вторник подписали с Саудовской Аравией соглашение о поставках вооружений на сумму в $142 млрд. "Это крупнейшее соглашение о продаже оружия в истории, на сумму около $142 млрд, с поставками Саудовской Аравии современного оборудования для ведения боевых действий, с предоставлением услуг десятком оборонных компаний США", - цитирует телеканал заявление Белого дома.

В частности, речь идёт о сотрудничестве в обучении военнослужащих, обслуживании и модернизации систем вооружений, в поставках боеприпасов и запчастей.

При этом, уточняет газета The Guardian, это соглашение является частью обязательств Эр-Рияда по инвестированию в экономику США $600 млрд. О них Белый дом объявил после того, как прибывший с визитом в королевство президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман подписали соглашение о стратегическом экономическом партнёрстве государств.

Вместе с тем страны заключили договоры в сферах энергетики, исследований космоса, добычи ресурсов, технологий, борьбы с инфекционными заболеваниями. В частности, речь идёт о поставках королевству газовых турбин и услуг в сфере энергетики на $14,2 млрд, закупках пассажирских авиалайнеров Boeing 737 на $4,8 млрд.

Позднее стало известно, что саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco подписала предварительные соглашения с рядом крупных американских компаний на общую сумму порядка $90 млрд.

Как говорится в сообщении Aramco, подписаны 34 меморандума о взаимопонимании и соглашения о партнёрстве, охватывающие такие сферы как СПГ, топливную и химическую промышленность, технологии снижения выбросов и искусственный интеллект.

Aramco, в частности, подписала меморандум о взаимопонимании с ExxonMobil , касающийся оценки возможности модернизации НПЗ Samref. Кроме того, подписано соглашение с Amazon.com в сфере цифровой трансформации и снижения выбросов, а также с Nvidia - по инициативам в области ИИ-инфраструктуры, информирует саудовская нефтекомпания.

Подарок от Катара

Ранее ряд американских СМИ сообщили, что администрация Трампа планирует получить в качестве подарка от королевской семьи Катара Boeing-747-8 для использования в качестве президентского самолета (Air Force One).

Это вызвало недовольство со стороны ряда законодателей США. В частности, национальный комитет Демократической партии опубликовал пресс-релиз, в котором назвал это событие "очередным мошенничеством Трампа".

Позднее Трамп заявил, что самолёт Boeing-747-8 будет передан ВВС США. "Boeing-747 передается Военно-воздушным силам, министерству обороны Соединённых Штатов, а не мне!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что это подарок от государства, которое США успешно защищают на протяжении многих лет.

"Он будет использоваться нашим правительством в качестве временного самолёта Военно-воздушных сил до тех пор, пока не прибудут наши новые Boeing, поставка которых сильно запаздывает", - заявил американский лидер.

По его мнению, военным и налогоплательщикам США нет смысла тратить миллионы долларов на самолёт, если они могут получить его бесплатно от страны, которая хочет вознаградить США "за хорошо проделанную работу".

Катар США Saudi Aramco Boeing Qatar Airways
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