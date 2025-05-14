США и Катар заключили соглашение о сотрудничестве на $1,2 трлн. Обобщение

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - США и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в экономике на сумму в $1,2 трлн, говорится в заявлении Белого дома.

"Сегодня в Катаре президент США Дональд Трамп подписал соглашение с Катаром, которое приведёт к экономическому сотрудничеству объёмом минимум $1,2 трлн", - отмечается в документе.

По его данным, Трамп также "объявил о контрактах общей суммой в $243,5 млрд между США и Катаром, включая исторические поставки самолётов Boeing и двигателей компании GE Aerospace для Qatar Airways".

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани подписали соглашение о поставках американской корпорацией The Boeing Company 160 самолётов для авиакомпании Qatar Airways. "Это стоит $200 млрд, и это 160 самолётов. Фантастика", - отметил американский лидер.

Трамп приземлился в Эр-Рияде во вторник. В рамках ближневосточного турне президент США, как ожидается, в четверг отправится в ОАЭ.

Американские СМИ напоминают, что это первая крупная зарубежная поездка Трампа за время его второго президентского срока.

Продажа оружия саудовской армии

Как сообщил телеканал "Аль-Арабийя", США во вторник подписали с Саудовской Аравией соглашение о поставках вооружений на сумму в $142 млрд. "Это крупнейшее соглашение о продаже оружия в истории, на сумму около $142 млрд, с поставками Саудовской Аравии современного оборудования для ведения боевых действий, с предоставлением услуг десятком оборонных компаний США", - цитирует телеканал заявление Белого дома.

В частности, речь идёт о сотрудничестве в обучении военнослужащих, обслуживании и модернизации систем вооружений, в поставках боеприпасов и запчастей.

При этом, уточняет газета The Guardian, это соглашение является частью обязательств Эр-Рияда по инвестированию в экономику США $600 млрд. О них Белый дом объявил после того, как прибывший с визитом в королевство президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман подписали соглашение о стратегическом экономическом партнёрстве государств.

Вместе с тем страны заключили договоры в сферах энергетики, исследований космоса, добычи ресурсов, технологий, борьбы с инфекционными заболеваниями. В частности, речь идёт о поставках королевству газовых турбин и услуг в сфере энергетики на $14,2 млрд, закупках пассажирских авиалайнеров Boeing 737 на $4,8 млрд.

Позднее стало известно, что саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco подписала предварительные соглашения с рядом крупных американских компаний на общую сумму порядка $90 млрд.

Как говорится в сообщении Aramco, подписаны 34 меморандума о взаимопонимании и соглашения о партнёрстве, охватывающие такие сферы как СПГ, топливную и химическую промышленность, технологии снижения выбросов и искусственный интеллект.

Aramco, в частности, подписала меморандум о взаимопонимании с ExxonMobil , касающийся оценки возможности модернизации НПЗ Samref. Кроме того, подписано соглашение с Amazon.com в сфере цифровой трансформации и снижения выбросов, а также с Nvidia - по инициативам в области ИИ-инфраструктуры, информирует саудовская нефтекомпания.

Подарок от Катара

Ранее ряд американских СМИ сообщили, что администрация Трампа планирует получить в качестве подарка от королевской семьи Катара Boeing-747-8 для использования в качестве президентского самолета (Air Force One).

Это вызвало недовольство со стороны ряда законодателей США. В частности, национальный комитет Демократической партии опубликовал пресс-релиз, в котором назвал это событие "очередным мошенничеством Трампа".

Позднее Трамп заявил, что самолёт Boeing-747-8 будет передан ВВС США. "Boeing-747 передается Военно-воздушным силам, министерству обороны Соединённых Штатов, а не мне!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что это подарок от государства, которое США успешно защищают на протяжении многих лет.

"Он будет использоваться нашим правительством в качестве временного самолёта Военно-воздушных сил до тех пор, пока не прибудут наши новые Boeing, поставка которых сильно запаздывает", - заявил американский лидер.

По его мнению, военным и налогоплательщикам США нет смысла тратить миллионы долларов на самолёт, если они могут получить его бесплатно от страны, которая хочет вознаградить США "за хорошо проделанную работу".