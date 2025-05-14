Экспорт белорусского продовольствия в Россию в I квартале вырос на 10%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия в текущем году сохраняет положительную динамику экспорта в Россию сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода республики в среду по итогам встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Юрия Горлова с Госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.

"В январе-марте 2025 года темпы (роста - ИФ) экспорта в Россию остались высокими - 9,7% к аналогичному периоду прошлого года. Продукция отправляется в 75 регионов страны, основной спрос наблюдается в Центральном и Северо-Западном федеральных округах", - говорится в сообщении.

Министерство напоминает, что по итогам 2024 года объем взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем между странами вырос на 13,4% к уровню предыдущего года. Экспорт белорусских товаров увеличился на 15,5%. Наибольший рост зафиксирован в поставках молочных продуктов - на 17%, мяса и мясопродуктов - на 16,6%.

Работа по расширению номенклатуры экспортируемой продукции, снятию ограничений и повышению конкурентоспособности белорусской аграрной продукции на российском рынке продолжается, отмечает Минсельхозпрод.

Горлов и Глазьев в ходе встречи рассмотрели вопросы реализации Союзных программ: по формированию единой аграрной политики и по интеграции информационных систем контролирующих органов в области ветеринарного и фитосанитарного надзора.

"Их выполнение направлено на гармонизацию законодательства Белоруссии и России в регулировании АПК, устранение административных барьеров, увеличение объемов товарооборота и обеспечение продовольственной безопасности. Одним из важных результатов станет создание единой системы прослеживаемости подконтрольных товаров, что повысит эффективность контроля и ускорит таможенное оформление продукции", - отмечает ведомство.