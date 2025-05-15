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Безработица в ОЭСР в марте выросла до 4,9%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в марте выросла до 4,9% по сравнению с историческим минимумом в 4,8% месяцем ранее.

Показатель не превышает 5% с апреля 2022 года, отмечается в сообщении ОЭСР.

В 23 странах безработица в не изменилась относительно предшествующего месяца. Рост был отмечен в пяти государствах, снижение - в четырех.

В шести странах безработица находится ниже 3% (Чехия, Израиль, Япония, Южная Корея, Мексика и Польша). Двухзначный показатель зафиксирован только в Испании (10,9%).

В Европейском союзе и еврозоне безработица по итогам шестого месяца подряд находилась на историческом минимуме в 5,8% и 6,2% соответственно.

Количество безработных в ОЭСР в позапрошлом месяце увеличилось до 34,223 млн человек по сравнению с 33,992 млн человек в феврале.

Безработица среди женщин поднялась до 5,1% с 5%, среди мужчин - осталась на уровне 4,7%. Показатель среди молодежи (возраст от 15 до 24 лет) не изменился - 11,1%.

Созданная в 1961 году ОЭСР объединяет 38 экономически развитых стран мира.

ОЭСР
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