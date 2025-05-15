В ЕЦБ видят в торговых конфликтах угрозу финансовой стабильности еврозоны

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Недавние события в мировой торговле могут дестабилизировать финансовую систему Европы, которая пока успешно справляется с последствиями изменений в политике США, считает заместитель председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос.

Он отметил, что европейская финансовая система остается стабильной, однако существуют риски, связанные с глубокой интеграцией валютного блока в глобальные цепочки поставок.

"Несмотря на устойчивость как финансового, так и нефинансового сектора, сейчас не время для самоуспокоенности, - сказал де Гиндос, выступая на конференции в Амстердаме. - В условиях крайней неопределенности и волатильности вероятность неожиданных событий остается высокой".

Он отметил, что торговая напряженность, высокая стоимость привлечения финансирования и слабые темпы экономического роста все еще могут негативно повлиять на компании и домохозяйства еврозоны.

Также зампред ЕЦБ предупредил, что рост европейских расходов на оборону может усилить давление на государственные финансы региона.

"Увеличение расходов на оборону и значительные инвестиции в инфраструктуру оправданы в условиях текущих геоэкономических вызовов, однако это может привести к нарушению бюджетного баланса" - сказал де Гиндос.



