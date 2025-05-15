Мединский сделает заявление в генконсульстве в Стамбуле в 17:30

Переговоры с украинской делегацией не отменены, заявили в дипмиссии

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российско-украинские переговоры в Стамбуле не отменены, скоро руководитель российской делегации Владимир Мединский сделает заявление для прессы, заявил журналистам пресс-атташе Генконсульства России в Турции.

"Переговоры не отменены, делегация ожидает в отеле", - сказал он.

"Руководитель российской делегации Владимир Мединский сделает заявление в 17:30 в генеральном консульстве в Стамбуле", - добавил пресс-атташе.

Ранее Мединский по прилете в Стамбул уже комментировал ситуацию и сказал, что делегация настроена на серьезную работу.