Служащие натовского агентства по закупкам задержаны по подозрению в коррупции

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В результате международного расследования задержаны несколько служащих Агентства НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA), которых подозревают в коррупции, передает в четверг французский портал Armees.

Сотрудники этой базирующейся в Люксембурге ключевой структуры НАТО, ответственной за многонациональные закупки, логистику и поддержку военных операций в интересах стран-членов альянса и его партнеров, как считает следствие, оказывали предпочтение определенным компаниям при заключении контрактов на поставки оружия.

Их подозревают в передаче конфиденциальных данных оборонным компаниям. Дело касается контрактов на поставки военного оснащения, такого как беспилотники и боеприпасы.

В рамках расследования в отношении NSPA была проведена масштабная полицейская операция, координируемая между несколькими странами. Одновременные действия правоохранительных органов были предприняты в Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Италии, Испании и в США. Полиция задержала нескольких подозреваемых в причастности к этой непрозрачной системе заключения контрактов.

По данным портала, расследование было инициировано из-за подозрений, которые возникли внутри самого NSPA, обратившегося к компетентным органам.

Расследование коснулось действующих и бывших служащих NSPA, которые могли снабжать инсайдерской информацией предприятия, участвующие в тендерах. Эта информация позволила бы некоторым поставщикам получать решающее преимущество при заключении контрактов в нарушение правил конкуренции и прозрачности.

Власти Люксембурга, где располагается штаб-квартира NSPA, в сотрудничестве с европейскими странами и США выясняют размах этой мошеннической практики. Обыски, проведенные полицией, позволили обнаружить документы, потенциально имеющие важное значение для расследования.

НАТО, со своей стороны, заявила в полном сотрудничестве с правосудием с целью привлечь виновных к ответственности.