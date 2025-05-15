США ввели санкции против чиновников "Хезболлы" и причастных к ее финансированию лиц

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон ввел санкции в отношении ряда высокопоставленных лиц движения "Хезболла" и тех, кто принимает участие в его финансировании, сообщает в четверг госдеп США.

"Эти люди, находящиеся в Иране и в Ливане, сотрудничают с руководством "Хезболлы" и обеспечивают переводы значительных средств от международных доноров, что играет важную роль для финансирования "Хезболлы", - говорится в коммюнике американского внешнеполитического ведомства.

"Эти меры приняты в рамках борьбы с терроризмом, поскольку ранее государственный департамент включил "Хезболлу" в список международных террористических организаций", - отмечается в документе.

"Они соответствуют политике администрации президента Дональда Трампа по оказанию давления на Иран и близкие ему организации, такие как "Хезболла", - подчеркивают в госдепе.

"США привержены поддержке Ливана путем выявления и срыва схем финансирования террористической деятельности "Хезболлы" и разрушительного влияния Ирана на регион. Нельзя позволить Ирану и "Хезболле" сделать Ливан заложником. США продолжат использовать все находящиеся в их распоряжении средства для того, чтобы эта группировка более не угрожала народу Ливана и региону в целом", - заявляет госдеп США.