Источник сообщил, что контактов делегаций РФ и США в Стамбуле пока не планируется

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле запланированы на пятницу, контактов с участием представителей администрации США пока не планируется, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с организацией переговоров.

"Переговоры Россия-Украина намечены на пятницу", - сказал собеседник агентства. По его словам, "контактов с участием американской стороны в пятницу пока не планируется".

Ранее сообщалось, что делегации России, Украины, США во главе с госсекретарем Марко Рубио, а также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретятся 16 мая в Стамбуле.