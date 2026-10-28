Поиск

Косовские сербы готовят обвинение в госизмене в отношении Вучича

Косовские сербы готовят обвинение в госизмене в отношении Вучича
Александр Вучич
Фото: Andrej Ivanov/Getty Images

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сербское национальное вече Косово и Метохии объявило о подготовке уголовных обвинений в отношении бывшего президента Сербии Александра Вучича и главы МВД Ивицы Дачича, косовские сербы обвиняют их в государственной измене в связи с политикой Сербии в отношении этого сербского автономного края, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

"Как только работа над обвинительным заключением будет завершена, его передадут в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью в Белграде", - заявили в Сербском национальном вече Косово и Метохии.

Авторы инициативы считают, что "с учетом того, что за почти 15 лет правления Александр Вучич и Ивица Дачич упразднили многочисленные государственные учреждения в крае на юге Сербии, политический эффект этих антигосударственных, антисербских и антиконституционных шагов почти равен бомбардировке Сербии в 1999 году".

Представители Сербского национального вече Косово и Метохии поздравили "Студенческий список" с победой на парламентских выборах: "Очарование победой тем больше, что она была достигнута в абсолютно неравных условиях. Победа была достигнута при максимальной и сильной поддержке граждан Сербии".

"Студенческий список" одержал победу на парламентских выборах в Сербии, которые прошли в воскресенье.

Александр Вучич Сербия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москва намерена противодействовать попыткам помешать переговорам по Украине в Абу-Даби

 Москва намерена противодействовать попыткам помешать переговорам по Украине в Абу-Даби

Расходы Пентагона на войну с Ираном достигли $47 млрд

 Расходы Пентагона на войну с Ираном достигли $47 млрд

Трамп заявил о возможности скорой встречи с Путиным и Зеленским

Лула да Силва назвал бегство Болсонару из страны "постыдным"

 Лула да Силва назвал бегство Болсонару из страны "постыдным"

Что случилось этой ночью: среда, 28 октября

Рынки акций Европы выросли во вторник, кроме Британии

 Рынки акций Европы выросли во вторник, кроме Британии

Нетаньяху заявил о решающем большинстве правого блока на выборах

 Нетаньяху заявил о решающем большинстве правого блока на выборах

Скелет нанотираннуса "Джоди" продан в Нью-Йорке за $47 млн

 Скелет нанотираннуса "Джоди" продан в Нью-Йорке за $47 млн

Блок Нетаньяху догоняет оппозицию на выборах в Израиле

Трамп не исключил возможность присоединения Венесуэлы к США

 Трамп не исключил возможность присоединения Венесуэлы к США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12610 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3989 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 123 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов