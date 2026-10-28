Косовские сербы готовят обвинение в госизмене в отношении Вучича

Александр Вучич Фото: Andrej Ivanov/Getty Images

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сербское национальное вече Косово и Метохии объявило о подготовке уголовных обвинений в отношении бывшего президента Сербии Александра Вучича и главы МВД Ивицы Дачича, косовские сербы обвиняют их в государственной измене в связи с политикой Сербии в отношении этого сербского автономного края, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

"Как только работа над обвинительным заключением будет завершена, его передадут в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью в Белграде", - заявили в Сербском национальном вече Косово и Метохии.

Авторы инициативы считают, что "с учетом того, что за почти 15 лет правления Александр Вучич и Ивица Дачич упразднили многочисленные государственные учреждения в крае на юге Сербии, политический эффект этих антигосударственных, антисербских и антиконституционных шагов почти равен бомбардировке Сербии в 1999 году".

Представители Сербского национального вече Косово и Метохии поздравили "Студенческий список" с победой на парламентских выборах: "Очарование победой тем больше, что она была достигнута в абсолютно неравных условиях. Победа была достигнута при максимальной и сильной поддержке граждан Сербии".

"Студенческий список" одержал победу на парламентских выборах в Сербии, которые прошли в воскресенье.