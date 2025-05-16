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Спецслужбы стран СНГ обсудят борьбу с террористическими "спящими" ячейками

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Очередное заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников Содружества Независимых Государств (СОРБ) проходит в Душанбе в пятницу, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"В ходе пленарного заседания основное внимание члены Совета уделят совершенствованию взаимодействия специальных служб стран Содружества в сфере борьбы с терроризмом, религиозным экстремизмом и киберпреступностью", - сообщили в ЦОС.

Планируется выработать дополнительные меры по выявлению "спящих" ячеек террористических и экстремистских организаций на территории государств - участников СНГ и утвердить проект аналитического документа, отражающего комплексную оценку и прогноз развития угроз безопасности на пространстве государств - участников СНГ, добавили в спецслужбе.

"Участники заседания также подведут итоги выполнения в 2024 году Программы сотрудничества государств - участников СНГ по борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2023-2025 годы", - сказали в ЦОС.

Одновременно состоятся заседания рабочих органов СОРБ "по конкретным направлениям оперативно-служебной деятельности".

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