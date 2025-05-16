Поиск

Virgin Galactic в I квартале сократила выручку в 4,3 раза, чистый убыток – на 17%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic в первом квартале сократила выручку в 4,3 раза и уменьшила убыток на 17%, при этом ее выручка оказалась лучше прогноза аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, квартальная выручка Virgin Galactic снизилась до $461 тыс. с $1,985 млн, полученных за сопоставимый период предыдущего года. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Bloomberg, ожидали выручку на уровне $400 тыс.

Падение выручки в компании объясняют паузой в проведении коммерческих космических полетов в связи с фокусировкой Virgin Galactic на производстве космических кораблей класса Delta.

Чистый убыток в январе-марте составил $84,487 млн, или $2,38 в расчете на акцию, против убытка в размере $102,012 млн, или $5,1 в расчете на акцию, зафиксированного годом ранее.

Свободный денежный поток (FCF) в минувшем квартале составил минус $122 млн против минус $126 млн в первом квартале 2024 года.

Компания прогнозирует FCF во втором квартале в диапазоне от минус $105 млн до минус $115 млн.

Virgin Galactic сообщила, что планирует возобновить коммерческие космические полеты в 2026 году. Первые исследовательские миссии запланированы на лето 2026 года, тогда как полеты для частных астронавтов будут возобновлены осенью следующего года.

Акции Virgin Galactic подорожали на 14,6% на дополнительных торгах в Нью-Йорке в четверг. С начала года капитализация компании упала на 43% до $134 млрд.

Virgin Galactic Ричард Брэнсон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Европейские лидеры обсудят усиление санкций против РФ и введение новых пошлин

СМИ сообщили о двух планируемых трехсторонних встречах на переговорах в Стамбуле

СМИ сообщили о двух планируемых трехсторонних встречах на переговорах в Стамбуле

Что случилось этой ночью: пятница, 16 мая

Dow Jones и S&P 500 умеренно выросли в четверг

Dow Jones и S&P 500 умеренно выросли в четверг

Рубио сообщил, что представитель США примет участие в переговорах с РФ в Стамбуле

Трамп полагает, что в пятницу вернется из ОАЭ в США

Трамп полагает, что в пятницу вернется из ОАЭ в США

Российская делегация ждет начала прямых переговоров с украинской стороной в 10 часов утра

Делегация РФ встретится в Долмабахче с главой МИД Турции в четверг

Российская делегация в Стамбуле направилась в Долмабахче

Российская делегация в Стамбуле направилась в Долмабахче

TikTok остался самым дорогим брендом в Китае

TikTok остался самым дорогим брендом в Китае
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6374 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });