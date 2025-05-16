Virgin Galactic в I квартале сократила выручку в 4,3 раза, чистый убыток – на 17%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic в первом квартале сократила выручку в 4,3 раза и уменьшила убыток на 17%, при этом ее выручка оказалась лучше прогноза аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, квартальная выручка Virgin Galactic снизилась до $461 тыс. с $1,985 млн, полученных за сопоставимый период предыдущего года. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Bloomberg, ожидали выручку на уровне $400 тыс.

Падение выручки в компании объясняют паузой в проведении коммерческих космических полетов в связи с фокусировкой Virgin Galactic на производстве космических кораблей класса Delta.

Чистый убыток в январе-марте составил $84,487 млн, или $2,38 в расчете на акцию, против убытка в размере $102,012 млн, или $5,1 в расчете на акцию, зафиксированного годом ранее.

Свободный денежный поток (FCF) в минувшем квартале составил минус $122 млн против минус $126 млн в первом квартале 2024 года.

Компания прогнозирует FCF во втором квартале в диапазоне от минус $105 млн до минус $115 млн.

Virgin Galactic сообщила, что планирует возобновить коммерческие космические полеты в 2026 году. Первые исследовательские миссии запланированы на лето 2026 года, тогда как полеты для частных астронавтов будут возобновлены осенью следующего года.

Акции Virgin Galactic подорожали на 14,6% на дополнительных торгах в Нью-Йорке в четверг. С начала года капитализация компании упала на 43% до $134 млрд.