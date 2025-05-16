Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио прилетел в Стамбул для встречи с представителями Турции и Украины, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

"Госсекретарь США Рубио прибыл в Стамбул для мирных переговоров Турции, США и Украины", - сообщают турецкие СМИ.

Ранее Рубио заявил журналистам, что встретится с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и украинской делегацией. "Кто-то из нашей команды будет участвовать в переговорах с Россией", - добавил он.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что трехсторонняя встреча Турция-США-Украина состоится в резиденции президента Долмабахче в 10:45.

Встреча Турция-Россия-Украина состоится в 12:30, отмечали СМИ со ссылкой на турецкие источники.

Прямые переговоры представителей РФ и Украины должны были стартовать в президентском дворце Долмабахче в четверг, 15 мая, однако так и не начались.