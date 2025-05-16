Литовский завод "ЕвроХима" в 2024 году вышел в прибыль и удвоил производство

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Завод удобрений Lifosa (Литва, входит в группу "ЕвроХим"), возобновивший производство в прошлом году, заработал за 2024 год 25,2 млн евро чистой прибыли против чистого убытка в 52,8 млн евро годом ранее.

Согласно отчету Lifosa, представленному в литовский Реестровый центр, выручка предприятия в 2024 году выросла в 1,7 раза до 224,4 млн евро, EBITDA составила 46,2 млн евро.

В прошлом году Lifosa произвела 366,7 тыс. тонн гранулированных азотно-фосфорных удобрений – в 1,9 раза больше, чем в 2023 году. В текущем году предприятие рассчитывает удвоить производство до 784 тыс. тонн.

Компания прогнозирует, что ее выручка в этом году вырастет в 2,6 раза и составит 593 млн евро.

Как сообщалось, завод Lifosa возобновил производство в июне 2024 года после годичного перерыва.

Предприятие с мая 2022 года находится под контролем временного администратора, который следит за тем, чтобы его деятельность велась в соответствии с международными санкциями.

Евросоюз в марте 2022 года ввел санкции против основателя группы "ЕвроХим" Андрея Мельниченко. Тогда же Мельниченко перестал быть бенефициаром "ЕвроХима" (эта роль перешла его супруге) и вышел из совета директоров компании. Тем не менее, счета Lifosa были заморожены, из-за чего предприятие несколько раз приостанавливало производство.