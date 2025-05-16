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В Молдавии разместится консультативная группа Бундесвера

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что в Молдавии разместится консультативная группа Бундесвера.

Пресс-служба министерства обороны Молдавии сообщила в пятницу, что это предусматривает подписанное накануне в Берлине молдавско-германское межправительственное соглашение о Программе помощи и размещении консультативной группы Бундесвера в Молдавии.

"Подписание данного соглашения является важным шагом в углублении нашего стратегического партнерства с Германией. Благодаря оказанной поддержке мы сможем ускорить процесс модернизации нашей системы обороны, включая обновление инфраструктуры, улучшение условий службы и размещения военнослужащих, а также повышение привлекательности военной службы в обществе", - сказал Носатый, выразив признательность Германии "за прочное сотрудничество и постоянную открытость".

В Берлине министр принял участие в организованном ООН мероприятии по вопросам участия в миротворческих операциях.

"В рамках рабочих сессий Носатый подчеркнул вклад Молдавии в международные миссии, включая участие военными контингентами и военными наблюдателями в таких регионах, как Косово, Ливан, Босния и Герцеговина, Южный Судан и Центральноафриканская Республика. Министр подтвердил приверженность властей Молдавии активному участию в совместных усилиях по поддержанию мира и стабильности, а также усилению сотрудничества с внешними партнерами в продвижении глобальной безопасности", - отмечается в сообщении.

Год назад, 7 марта 2024 года, Молдавия и Франция подписали соглашения о сотрудничестве в области обороны и экономики. Документ предусматривал, в частности, открытие "французской военной миссии в Молдавии". С критикой выступила молдавская оппозиция, указав, что это "нарушает конституционный нейтралитет Молдавии". Впоследствии выяснилось, что французская миссия состоит из одного офицера, аккредитованного при посольстве Франции.

Молдавия Германия
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