Директор планирования политики США намерен встретиться с Мединским в Стамбуле

Помощник президента РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в Стамбуле Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Директор планирования политики США Майкл Энтон намерен провести встречу в Стамбуле с главой российской делегации, помощником президента РФ Владимиром Мединским перед российско-украинскими переговорами, сообщают западные СМИ.

По их данным, Энтон не будет присутствовать непосредственно на встрече Россия-Украина.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что не будет присутствовать на этой встрече. "Кто-то из нашей команды будет участвовать в переговорах с Россией", - добавил он.

Западные СМИ со ссылкой на представителя Госдепа Тэмми Брюс сообщали, что американским делегатом на переговорах с российской делегаций будет Энтон.

Встреча Турция-Россия-Украина состоится в 12:30, сообщали СМИ со ссылкой на турецкие источники.



