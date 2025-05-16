Министры обороны НАТО проведут 3 июня совещание в Брюсселе

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Совещание министров обороны стран НАТО состоится в Брюсселе 3 июня, сообщила в пятницу штаб-квартира Североатлантического альянса.

"Совещание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте", - говорится в коммюнике организации.

Основная тема встречи - подготовка к саммиту НАТО 24-25 июня в Гааге. Более подробная программа совещания глав оборонных ведомств альянса будет опубликована позднее.