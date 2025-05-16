Макрон призвал усилить давление на Россию

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон призвал усилить давление на Россию для заключения перемирия между Москвой и Киевом, сообщает в пятницу газета Le Figaro.

"Если европейцы и американцы не усилят давление для достижения этого результата (перемирия с Украиной - ИФ), то результата и не будет", - сказал Макрон, выступая на саммите Европейского политического сообщества в столице Албании Тиране.

Накануне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал "немедленное и безусловное прекращение огня лучшим, на что можно надеяться вследствие технических обсуждений" России и Украины в Стамбуле. По словам министра, перемирие позволит затем провести "полноценные переговоры о мире".

В случае отказа от прекращения огня Барро вновь пригрозил РФ масштабными санкциями в отношении нефтяного и финансового секторов.