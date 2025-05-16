Лондонский марафон возглавил рейтинг брендов марафонов в 2025 г.

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Лондонский марафон стал лидером в мировом рейтинге брендов марафонов за 2025 год, составленным консалтинговой компанией Brand Finance.

Второе и третье место в рейтинге заняли Нью-Йоркский и Парижский марафоны.

Как говорится в обзоре Brand Finance, индекс силы бренда (BSI) Лондонского марафона составил 90,1 пункта при максимальных 100 пунктах. Эксперты компании отмечают хорошую узнаваемость мероприятия как в Великобритании, так и за рубежом. Престиж марафона и культовый антураж Лондона привлекают бегунов, спонсоров и болельщиков со всего мира, говорится в обзоре.

Лондонский марафон является одним из семи так называемых "мэйджоров" - серии наиболее крупных и признанных в мире марафонов. В "семерку" также входят Нью-Йоркский, Бостонский, Токийский, Берлинский, Сиднейский и Чикагский марафоны.

Нью-Йоркский марафон получил 89,7 пункта в BSI, а также стал самым дорогим брендом среди марафонов ($292 млн), отмечается в обзоре Brand Finance.

Парижский марафон получил 86,6 пункта в BSI, заняв третье место в рейтинге, хотя он не входит в число "мэйджоров".

Общая стоимость брендов семи "мэйджоров", по оценке Brand Finance, составляет $937 млн. Оценки основаны на общем доходе организаторов мероприятий, включая поступления о спонсоров, регистрационные взносы, гранты и пожертвования, а также лицензионные отчисления.

Совокупный экономический эффект 50 крупнейших мировых марафонов для сообществ, где они проводятся, в 2024 году составил порядка $5,2 млрд, из которых половина пришлась на "мэйджоры", отмечает Brand Finance.