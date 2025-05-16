Российская делегация покинула Долмабахче

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российская делегация, участвовавшая в переговорах с украинскими представителями в Стамбуле, покинула комплекс Долмабахче, передал корреспондент "Интерфакса".

Ранее руководитель делегации Владимир Мединский сделал заявление по итогам состоявшихся переговоров.

Руководитель украинской делегации Рустем Умеров вышел к представителям СМИ у выезда из Долмабахче, и заявил, что "о деталях будет сообщено позднее", после чего ушел из-за наплыва журналистов.