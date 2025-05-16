Источник сообщил, что делегация Мединского новых заявлений не планирует

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российская делегация сейчас не планирует новые заявления о переговорах с украинской стороной в Стамбуле, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В настоящее время заявлений больше не планируется", - сказал собеседник агентства.

Ранее руководитель делегации Владимир Мединский сделал заявление по итогам состоявшихся переговоров. После этого делегация покинула Долмабахче, где проходила встреча.

Руководитель украинской делегации Рустем Умеров вышел к представителям СМИ у выезда из Долмабахче, и заявил, что "о деталях будет сообщено позднее", после чего ушел из-за наплыва журналистов.

Мединский в своем заявлении сказал, что российская сторона в целом удовлетворена результатом и готова продолжать контакты. Также он анонсировал "масштабный обмен пленными - тысяча на тысячу человек".

По его словам, достигнута договоренность о том, что "каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях". "После того как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, - тоже об этом договорено, - продолжить наши переговоры", - заявил глава делегации.

Российская сторона приняла к сведению запрос украинской делегации о прямых переговорах между главами государств.