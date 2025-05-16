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Военный парад в Вашингтоне 14 июня обойдется в сумму до $45 млн

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Военный парад в Вашингтоне, посвященный 250-летию американской армии, обойдется США в сумму от $25 до $45 млн, пишет The Hill со ссылкой на источник в армии.

Собеседник издания назвал оценку стоимости парада 14 июня со всеми праздничными мероприятиями, включая концерт и фейерверк. Ожидается, что в параде задействуют около 150 наземных транспортных средств и 50 самолетов. В нем примут участие представители почти всех армейских подразделений, а также ветераны Вьетнамской войны.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что праздничные мероприятия в столице организовывают, чтобы "отпраздновать, что у США лучшее оружие в мире".

В этот день у Трампа день рождения.

Дональд Трамп США Вашингтон
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