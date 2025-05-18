Более 35 палестинцев погибли в результате ударов Израиля по югу сектора Газа

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - По меньшей мере 36 человек стали жертвами массированных ударов Израиля по палаточному городку палестинских беженцев на юге сектора Газа, сообщает "Аль-Джазира".

Погибшие и раненые были доставлены в кувейтский полевой госпиталь и в больницу "Насер" в Хан-Юнисе, отмечается в сообщении.

Как сообщает The Times of Israel, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила поздно вечером в пятницу о начале крупного наступления в секторе Газа, получившего название "Колесницы Гедеона", целью которого будет "захват стратегических районов" подконтрольного ХАМАС сектора, "чтобы достичь всех целей войны в Газа, включая освобождение заложников и разгром ХАМАС".

"Войска ЦАХАЛ в составе Южного командования будут продолжать действовать для защиты израильских граждан и достижения целей войны", - добавили военные.

На фоне нового наступления Израиля в субботу в Катаре между ХАМАС и Израилем стартовал новый раунд переговоров о прекращении огня в Газе и захвате заложников.

Официальный представитель ХАМАС Тахер аль-Ноно заявил журналистам, что стороны обсуждают все вопросы без "предварительных условий".

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил: "С началом операции "Колесницы Гидеона" в Газе (...) делегация ХАМАС в Дохе объявила о возвращении к переговорам о сделке с заложниками, вопреки непримиримой позиции, которую они занимали до этого момента".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил израильской переговорной группе пока оставаться в Катаре, пишет The Times of Israel. Он в течение субботы поддерживал постоянный контакт с делегацией, министром стратегического планирования Роном Дермером и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, "пытаясь (...) продвинуть сделку по освобождению заложников".