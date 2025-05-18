Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 мая

Рубио увидел позитивные моменты в переговорах РФ и Украины, 36 палестинцев погибли из-за ударов Израиля по Газе, финал "Евровидения"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Переговоры России и Украины в Стамбуле не были бесполезными, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он допустил, что в дальнейшем местом встречи РФ и Украины может стать Ватикан.

- По меньшей мере 36 человек стали жертвами массированных ударов Израиля по палаточному городку палестинских беженцев на юге сектора Газа, сообщила "Аль-Джазира". Погибшие и раненые были доставлены в кувейтский полевой госпиталь и больницу "Насер" в Хан-Юнисе.

- Самолет авиакомпании "Сибирь" из Новосибирска в Иркутск вернулся в аэропорт вылета по техпричине. На борту находилось более 160 пассажиров. Самолет отстранили от полетов, для выполнения рейса выделили резервный борт. Транспортная прокуратура проводит проверку.

- Трехмачтовое парусное судно ВМС Мексики "Куаутемок", на борту которого находилось более 270 человек, при следовании по реке Ист-Ривер в Нью-Йорке задело мачтами Бруклинский мост. В результате мачты сломались, люди получили серьезные травмы.

- "Евровидение-2025" выиграл представитель Австрии JJ с песней Wasted Love. Второе место заняла представительница Израиля Юваль Рафаэль, третье - Томми Кэш (Эстония).

- Футболисты "Кристал Пэлас" завоевали Кубок Англии, обыграв в решающем матче "Манчестер Сити". Встреча завершилась со счетом 1:0.