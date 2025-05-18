В Португалии пройдут очередные выборы в парламент

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Досрочные парламентские выборы стартуют в воскресенье в Португалии, они станут третьими с 2022 года, сообщает Associated Press (AP).

Голосование должно начаться в 8:00 по местному времени (10:00 мск), завершиться в 20:00 (22:00 мск), и тогда опубликуют итоги экзит-поллов. Результаты ожидают получить к полуночи (воскресенье 2:00 мск).

Опросы общественного мнения показывают, что Португалия может вновь получить правительство меньшинства. Так, альянс Социал-демократической партии и Демократического и социального центра - Народной партии немного превосходит по популярности оппозиционную Социалистическую партию, но ему вряд ли хватит возможности обеспечить себе необходимые 116 мест в 230-местном однопалатном парламенте (Ассамблее Республики Португалии).

AP отмечает, что Социал-демократическая партия и Социалистическая партия доминировали 50 лет в португальской политической жизни, однако череда неудач в управлении заставило избирателей обратить внимание на различные альтернативы. Коррупционные скандалы позволили усилить позиции ультраправой партии Chega ("Хватит!"). Значительный успех она снискала благодаря требованиям ужесточить миграционную политику. На прошлых выборах, в 2024 году, она добилась третьего места, завоевав 50 мест.

К нынешним выборам привел вотум недоверия, который парламент вынес в минувшем марте правительству премьера Луиша Монтенегру (лидера Социал-демократической партии). Голосование организовали из-за обвинений в конфликте интересов у премьера. Монтенегру отрицал обвинения, но ушел в отставку; теперь он готовится к переизбранию.

Португалия сталкивается с такими проблемами, как все менее доступное жилье для населения, рост стоимости жизни, приток мигрантов. В 2018 году в стране, согласно правительственной статистике, было менее 500 тыс. легальных мигрантов, а к началу - более 1,5 млн, многие из них заняты в сельском хозяйстве и туризме. У тысяч мигрантов нет документов, разрешающих нахождение в стране, нынешнее правительство за две недели до выборов объявило о планах выслать 18 тыс. таких лиц.