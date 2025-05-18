В США двухлетний ребенок выжил после падения с 15-го этажа

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Двухлетний мальчик выжил после того, как упал с балкона 15-го этажа в американском штате Мэриленд, сообщает ABC News.

Ребенок приземлился на кусты и получил травмы. Он госпитализирован, подробностей о его состоянии не приводится.

Спасатели отмечают, что мальчика спасло то, что под балконом росли кусты и была мягкая земля, а также то, что ребенок еще маленький и весит немного.

Сообщается, что на балконе было защитное стекло, а не решетка. Взрослые в момент инцидента были в квартире.