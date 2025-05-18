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Минск и Москва скорректировали мероприятия по реализации гарантий безопасности

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Военные ведомства Белоруссии и России в ходе прошедших на этой неделе в Минске переговоров скорректировали мероприятия по реализации гарантий безопасности, в том числе параметры предстоящего белорусско-российского учения "Запад-2025", сообщил в соцсетях начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

В пятницу в Минске прошли переговоры министров обороны Белоруссии и России Виктора Хренина и Андрея Белоусова.

Стороны, по словам Хренина, согласовали "дальнейшие шаги по поддержанию и укреплению оборонного потенциала, необходимого для предотвращения угроз военной безопасности и отражения агрессии в случае ее развязывания", все договоренности, в том числе по реализации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, будут выполнены в полном объеме.

В свою очередь министр обороны России отметил, что в ходе белорусско-российского стратегического учения "Запад-2025" планируется отработать "действия по отражению агрессии против Союзного государства с применением региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации, коалиционной группировки войск дружественных государств на нескольких стратегических направлениях".

Белоруссия Минск Андрей Белоусов Виктор Хренин Валерий Ревенко
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