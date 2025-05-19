Уолл-стрит уверенно выросла в пятницу

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и экономические прогнозы.

Число домов, строительство которых было начато в США в апреле, повысилось на 1,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,361 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в марте количество новостроек составляло 1,339 млн, а не 1,324 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост с объявленного ранее мартовского уровня до 1,37 млн, по данным Trading Economics.

Между тем индекс потребительского доверия в Штатах в мае упал до 50,8 пункта по сравнению с 52,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Значение индекса уменьшилось по итогам пятого месяца подряд - до минимума с июня 2022 года - и является вторым самым низким показателем за все время наблюдений. Эксперты ожидали подъема индекса в этом месяце до 53,4 пункта.

Рост экономики США замедлится в 2025 году, но страна не впадет в рецессию, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик. Подъем ВВП может составить 0,5-1% в этом году, поскольку неопределенность и опасения относительно будущего оказывают давление на потребителей.

Глава ФРБ Атланты также повторил, что видит одно снижение базовой процентной ставки в текущем году.

"Отчасти это потому, что, на мой взгляд, неопределенность вряд ли быстро разрешится", - пояснил он в интервью агентству Bloomberg.

Тем временем главный исполнительный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон считает, что рецессия в американской экономике все еще возможна, несмотря на недавнее снижение взаимных импортных пошлин с Китаем.

"Если рецессия случится, я не знаю, насколько масштабной и длительной она будет. Надеюсь, мы избежим этого, но пока не стоит исключать такой возможности", - сказал он в интервью Bloomberg TV.

Акции Charter Communications подорожали на 1,8% по итогам торгов. Один из крупнейших в США операторов кабельного телевидения объявил об объединении с конкурирующей частной компанией Cox Communications, оцененной в $34,5 млрд (включая $12,6 млрд чистого долга и других обязательств). Cox получит $4 млрд в денежных средствах, а также конвертируемые бумаги на сумму около $18 млрд.

Капитализация Nvidia Corp. выросла на 0,4%. Soros Fund Management, основателем которого является известный инвестор Джордж Сорос, в январе-марте впервые купил акции компании.

Бумаги Virgin Galactic подскочили на 43,3%. Аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона в первом квартале уменьшила убыток на 17%, при этом ее выручка оказалась лучше прогноза аналитиков.

Рыночная стоимость производителя микрочипов Advanced Micro Devices поднялась на 1,9% после того, как Barclays повысил прогнозную цену его акций.

Цена бумаг Microsoft Corp. увеличилась на 0,3% после того, как софтверный гигант выразил готовность продавать европейцам пакет программ Office без мессенджера Teams дешевле, чем с ним, чтобы урегулировать антимонопольные опасения Европейской комиссии.

Applied Materials потеряла 5,3% капитализации. Один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов во втором квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль на 24%, однако прогноз на текущий период разочаровал инвесторов.

Citigroup Inc. сократил рыночную стоимость на 0,3%. Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway сообщила, что в минувшем квартале продала все принадлежавшие ей акции банка - свыше 14,6 млн бумаг.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу поднялся на 0,78% и составил 42654,74 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,7% - до 5958,38 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,52% и составил 19211,1 пункта.