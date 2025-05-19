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Премьер-министр Мьянмы заявил, что Су-30 будут играть ключевую роль воздушном потенциале страны

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российские истребители Су-30 укрепят воздушный потенциал Мьянмы и помогут обеспечивать контроль над ее морской территорией, заявил премьер-министр страны Мин Аун Хлайн в интервью, опубликованном в понедельник в официальной газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Мьянма имеет протяженность морского побережья около 1,3 тыс. миль, а ее морская акватория превышает 144 тыс. квадратных миль. Поэтому обеспечить контроль над столь обширной морской территорией исключительно силами одного только военно-морского флота - это сложная задача. Важно взаимодействие с военно-воздушными силами. Су-30, многофункциональные и высокопроизводительные истребители четвертого поколения, произведенные в России, в этом контексте становятся важным типом боевых самолетов, и они будут играть ключевую роль в укреплении нашего воздушного потенциала", - сказал Хлайн.

Он отметил, что "Мьянма занимает стратегически важное географическое положение в регионе Юго-Восточной и Южной Азии" и создает "современную, сильную и патриотичную армию".

"В этом процессе крайне важно, чтобы все три рода войск - сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы - были современными и обладали прочной боевой мощью. В этом направлении военно-воздушные силы Мьянмы сотрудничают с дружественными странами, такими как Россия и Китай. Армия Мьянмы получила в распоряжение истребители и ударные вертолеты, произведенные в России, за что я хочу выразить особую благодарность Российской Федерации и ее Вооруженным силам. Одновременно с этим мы также получили доступ к современным авиационным технологиям и техническим знаниям", - уточнил премьер-министр Мьянмы.

Он также напомнил, что "Вооруженные силы России и Мьянмы на протяжении многих лет сотрудничают в области военных технологий".

"Отношения между двумя армиями являются наиболее прочными и основополагающими в двусторонних связях между Мьянмой и Россией. С нашей стороны мы стремимся развивать военно-морской флот Мьянмы в направлении превращения его во флот открытого моря (Blue Water Navy). Для строительства такого флота необходимо тесное сотрудничество в области технологий", - подчеркнул Хлайн.

Он выразил уверенность, что "российская сторона может подготовить квалифицированных специалистов в области образования, что принесет пользу Армии Мьянмы и будет выгодно для нашего государства".

Минобороны РФ Мьянма Су-30 Китай Мин Аун Хлайн
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