Рост розничных продаж и промпроизводства в Китае в апреле замедлился

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Промышленное производство в Китае в апреле увеличилось на 6,1% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления (ГСУ) страны.

Таким образом, рост замедлился по сравнению с 7,7% в марте.

Аналитики в среднем прогнозировали еще менее значительный подъем – на 5,5%, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в КНР в апреле повысились на 5,1% в годовом выражении (в марте – на 5,9%). Эксперты ожидали более существенного повышения – на 5,5%.

Инвестиции в основные активы в январе-апреле увеличились на 4%. Предполагался рост на 4,2%.