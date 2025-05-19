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Китай до конца июня планирует испытать "дрононосец" с дальностью полета 7 тыс. км

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Китай собирается провести до конца июня испытания беспилотного летательного аппарата Jiu Tian ("Небесная высь"), который сможет нести и запускать с себя до 100 барражирующих боеприпасов или малых беспилотников, сообщает в понедельник South China Morning Post (SCMP).

"Китайский "носитель беспилотников" Jiu Tian взлетит на первую миссию к концу июня, и тем самым заложит основу для усилий ВВС Китая по увеличению дистанции боя их беспилотников", - сообщает издание.

После первого полета последует ряд других испытаний до того, как Jiu Tian поступит на вооружение Народно-освободительной армии Китая.

По информации SCMP, максимальная дальность полета аппарата – 7 тыс. км, высота – 15 тыс. м., при этом он способен двигаться выше зоны поражения большинства нынешних систем ПВО средней дальности. Размах крыльев составляет 25 м.

Jiu Tian может перевозить до 6 тонн грузов или малых БПЛА, в том числе беспилотников-камикадзе.

Китай
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