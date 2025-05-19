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Тегеран вызвал британского поверенного в делах в связи с задержаниями иранцев в стране

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В МИД Ирана вызвали британского поверенного в делах в Тегеране, заявив о необоснованных и политически мотивированных задержаниях граждан Исламской республики в нескольких британских городах, сообщают в понедельник иранские СМИ.

"По словам дипломатов, задержания иранских граждан противоречат принятым нормам и стандартам международного права и прав человека, поскольку им были предъявлены обвинения без каких-либо доказательств", - передает телеканал PressTV.

Кроме того, по данным PressTV, задержанным отказали в консульском доступе и защите. Дипломаты считают, что такие действия политически мотивированы желанием Лондона оказать давление на Тегеран.

По данным британской полиции, в субботу в нескольких городах Великобритании были задержаны четверо граждан Исламской республики. В тот же день их освободили, сообщив о возможности применения к ним санкций в будущем.

Иран Великобритания
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