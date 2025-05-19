РФ и Иран выразили удовлетворение укреплением всеобъемлющего партнерства между странами

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил в ходе встречи с иранскими дипломатами вопрос сотрудничества между двумя странами и реализацию совместных инфраструктурных проектов на территории Ирана с учетом достигнутых ранее договоренностей, стороны приветствовали вступление в силу соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и республикой, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в понедельник.

В МИД РФ сообщили, что 18-19 мая Руденко находился в Иране для участия в международном форуме "Тегеранский диалог". Его принял министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, состоялись отдельные консультации по двусторонней и региональной проблематике с заместителем министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Маджидом Тахт-Раванчи.

"Сторонами выражено обоюдное удовлетворение дальнейшим укреплением российско-иранского всеобъемлющего стратегического партнерства. Иранская сторона проинформировала о ходе ратификации нового базового межгосударственного договора, подписанного президентами двух стран в Москве 17 января. Было отмечено, что его скорейшее вступление в силу будет способствовать активизации многопланового взаимовыгодного сотрудничества", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади подчеркнули, что в ходе переговоров "должное внимание было уделено вопросам реализации совместных инфраструктурных проектов на территории Ирана с учетом договоренностей, достигнутых по итогам телефонного разговора президентов 6 мая и проведенного в Москве 25 апреля заседания постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству".

"Стороны приветствовали вступление в силу 15 мая Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном, которое призвано стимулировать рост взаимного товарооборота", - подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ добавили, что в ходе встреч был затронут ряд международных и региональных сюжетов, представляющих взаимный интерес.