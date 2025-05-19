Поиск

Президент США заявил о готовности к торговым проектам с РФ после завершения конфликта

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что согласен на крупномасштабные торговые проекты с Россией, которые станут возможными после завершения конфликта на Украине.

"Россия хочет вести крупномасштабную торговлю с США, когда эта катастрофическая "кровавая баня" завершится, и я с этим согласен. Это невероятная возможность для России создать огромное количество рабочих мест и привлечь капитал", - написал он в социальной сети Truth Social после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Трамп отметил, что Украина также может получить выгоду от торговли, когда придет время восстанавливать пострадавшую инфраструктуру страны.

Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что считает удачным разговор с Путиным

Трамп заявил, что считает удачным разговор с Путиным
Обострение палестино-израильского конфликта

В сектор Газа впервые с начала марта поступила партия гуманитарной помощи

Brent подорожала до $65,47 за баррель

Brent подорожала до $65,47 за баррель

Телефонный разговор Путина и Трампа начался

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Трамп по-прежнему рассматривает возможность введения вторичных санкций против РФ

Великобритания заключила с ЕС соглашения в сфере обороны, торговли и ловли рыбы

Обострение палестино-израильского конфликта

Вэнс отменил поездку в Израиль из-за усиления израильской операции в Газе

Вэнс отменил поездку в Израиль из-за усиления израильской операции в Газе

Следующий визит Уиткоффа в Россию будет согласован по мере необходимости

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6392 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2261 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });