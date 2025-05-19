Президент США заявил о готовности к торговым проектам с РФ после завершения конфликта

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что согласен на крупномасштабные торговые проекты с Россией, которые станут возможными после завершения конфликта на Украине.

"Россия хочет вести крупномасштабную торговлю с США, когда эта катастрофическая "кровавая баня" завершится, и я с этим согласен. Это невероятная возможность для России создать огромное количество рабочих мест и привлечь капитал", - написал он в социальной сети Truth Social после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Трамп отметил, что Украина также может получить выгоду от торговли, когда придет время восстанавливать пострадавшую инфраструктуру страны.