Италия готова поспособствовать украинскому урегулированию

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в понедельник выразила готовность содействовать контактам, связанным с урегулированием конфликта на Украине, сообщается на сайте правительства страны.

"Италия готова внести свой вклад для содействия контактам и для работы ради мира", - говорится в сообщении.

Заявление было опубликовано после того, как Мелони провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, в котором обсуждалась беседа Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее по итогам разговора с Путиным Трамп сообщил, что Ватикан готов предоставить площадку для переговоров России с Украиной. На прошлой неделе об этом же говорили в Ватикане.