Трамп удивлен, что о диагнозе Байдена не сообщили раньше

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил удивление, что о диагностированном у его предшественника Джо Байдена раке простаты стало известно только сейчас.

"На самом деле, я думаю, что это очень печально. Я удивлен, что об этом не сообщили давным-давно", - заявил Трамп в беседе с журналистами.

Чтобы заболевание развилось до такой степени, как у Байдена, требуется много времени, добавил он.

Президент США выразил мнение, что вовремя не обнаружил рак тот же врач, который заявил, что у Байдена все в порядке с когнитивными функциями.

"Если это тот же самый врач, который сказал, что с этим все в порядке, то это печальная ситуация", - сказал Трамп.

Он вновь призвал обязать кандидатов в президенты проходить тест на умственные способности.

"Говорят, что это противоречит Конституции, но я бы сказал, что в данном конкретном случае пройти когнитивный тест было бы не так уж и плохо", - сказал американский лидер.

"Я прошел очень полный медосмотр, включая когнитивные тесты. Я с гордостью сообщаю, что справился с ним. У меня все в порядке", - добавил он.

Ранее сообщалось, что врачи выявили у 46-го президента США агрессивную форму рака простаты.

"В пятницу ему диагностировали рак простаты (...) с метастазами в костной ткани", - говорится в сообщении пресс-службы Байдена.

При этом в пресс-службе заверили, что медики тем не менее считают возможным эффективное лечение.