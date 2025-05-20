Австралийский ЦБ снизил базовую ставку на 25 б.п. до минимальных за два года 3,85%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) по итогам заседания во вторник снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до минимальных за два года 3,85%.

Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

В феврале ставка была понижена впервые с ноября 2020 года, то есть с разгара пандемии COVID-19. До этого австралийский ЦБ удерживал ее на максимальном за 12 лет уровне девять заседаний подряд (с ноября 2023 года).

В заявлении RBA по итогам майского заседания отмечается, что инфляционные риски стали более сбалансированными, однако перспективы остаются неопределенными, особенно с учетом волатильности мировой торговой политики.

Регулятор подчеркивает, что готов принять решительные меры, если глобальная конъюнктура существенно скажется на внутренней экономической активности или инфляции.

При этом он по-прежнему ожидает восстановления темпов роста австралийского ВВП, но не исключает, что оно может быть более постепенным на фоне ослабления внешнего спроса и замедления потребления.



