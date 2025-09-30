Резервный банк Австралии ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 3,6%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на минимальном с апреля 2023 года уровне в 3,6%.

Решение о сохранении ставки было принято единогласно и совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, представленным Trading Economics.

Инфляция в стране остается в пределах целевого диапазона 2-3%, однако неполные и волатильные данные указывают на то, что в третьем квартале она может оказаться выше ожиданий, заявил RBA после заседания по ставке.

На фоне повышенных глобальных рисков сохраняется неопределенность в отношении инфляции и активности на внутреннем рынке, отметил регулятор.

"Финансовые условия стали мягче с начала года, и, судя по всему, это дает некоторый эффект, но потребуется некоторое время, чтобы последствия предыдущих снижений ключевой ставки проявились в полной мере", - говорится в его заявлении.

Определенность в отношении американских импортных пошлин и реакции других стран повысилась, что снижает вероятность экстремальных последствий, однако развитие событий в мировой торговле, как по-прежнему ожидается, будет оказывать давление на рост глобальной экономики, полагает RBA.

Руководство ЦБ Австралии пришло к выводу, что остается целесообразным действовать осторожно, поддерживая готовность реагировать на существенное влияние мировых событий на национальную экономику.